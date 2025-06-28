28.06.2025 13:40 Віталій Хіневич

У Харківській області водолази дістали з річки тіло загиблого підлітка

27 червня близько 20:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення 13-річного хлопчика на воді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Трагічний інцидент стався увечері на річці Вільхуватка у селі Новоселівка Нововодолазької громади Харківського району.

Увечері пошуки не дали результатів. Наступного дня до пошукових робіт долучились водолази Харківської обласної аварійно-рятувальної водолазної служби, котрі й дістали тіло підлітка з води.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

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