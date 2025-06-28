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28.06.2025  14:45   

На Харківщині жінку затримали з наркотиками на продаж

Слідчі Ізюмського спільно з дільничними офіцерами поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання 30-річної фігурантки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці виявили та вилучили паперові згортки з канабісом, а також 230 зіп-пакетів з психотропною речовиною PVP.  
 
Загальна маса вилученого становить понад 45 грамів. Встановлено, що зловмисниця зберігала вдома наркотики з метою збуту.
 
 
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту) Кримінального кодексу України. 
 
 
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати.
 
Тэги:  події, харків
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