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27.06.2025  19:26   Рита Парфенова

У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати

42-річного мешканця Основ’янського району затримали під час збуту боєприпасів. У нього вилучили три гранати з підривачами та готівку.

У Харкові затримали чоловіка за продаж гранат з підривачами

Поліцейські Харкова припинили протиправну діяльність 42-річного жителя Основ’янського району, якого викрили на незаконному продажі боєприпасів, передає РЕДПОСТ.

Чоловіка затримали під час спроби збуту вибухонебезпечних предметів. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили три гранати з підривачами, а також 3 тисячі гривень, отримані від продажу. Усі речові докази направлено на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасів.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янському районі громадяни задекларували сотні одиниць зброї.

 

Тэги:  граната, зброя, харків
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