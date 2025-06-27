У Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати

42-річного мешканця Основ’янського району затримали під час збуту боєприпасів. У нього вилучили три гранати з підривачами та готівку.
Поліцейські Харкова припинили протиправну діяльність 42-річного жителя Основ’янського району, якого викрили на незаконному продажі боєприпасів, передає РЕДПОСТ.
Чоловіка затримали під час спроби збуту вибухонебезпечних предметів. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили три гранати з підривачами, а також 3 тисячі гривень, отримані від продажу. Усі речові докази направлено на експертизу.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасів.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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