27.06.2025 19:50 Рита Парфенова

Писав про «братську рф» і «київський режим»: харківʼянину загрожує до 8 років в’язниці

49-річного харківʼянина звинувачують у глорифікації осіб, причетних до збройної агресії проти України. У своїх дописах він виправдовував вторгнення, підтримував окупаційні війська та дискредитував українську владу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова направили до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у виготовленні та поширенні матеріалів із глорифікацією осіб, причетних до збройної агресії рф проти України.

Слідство встановило, що чоловік активно публікував проросійські матеріали в інтернеті: виправдовував повномасштабне вторгнення рф, підтримував дії російських збройних формувань та просував антиукраїнські наративи.

У своїх публікаціях обвинувачений заявляв про «очікування звільнення» Харкова та називав українську владу «київським режимом». Зокрема, чоловік писав, як чекає приходу росії: «А как быть тем семьям, которые в Харькове ждут освобождения, чтобы быстрее оказаться с братской им рф, со своими единомышленниками?» Також він закликав до створення «санітарної зони» на підконтрольних Україні територіях.

Справу розглядатиме Холодногірський районний суд м. Харкова. За ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Розслідування здійснювали слідчі Харківського районного управління поліції №1 за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

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