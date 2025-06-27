27.06.2025 20:29 Рита Парфенова

Ракетний удар по Чугуєву та атака дрона по Харкову: троє постраждалих і зруйнована інфраструктура (фото)

Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Харківській області. У Чугуєві ракета зруйнувала підприємство та спричинила пожежу, а в Харкові безпілотник пошкодив авто.

Унаслідок чергових обстрілів Харківщини 27 червня постраждали троє людей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією слідства, приблизно о 17:05 російська ракета вдарила по цивільному підприємству в місті Чугуїв.

В результаті атаки виникла масштабна пожежа, пошкоджено приміщення. Травм зазнали троє працівників підприємства: у двох виявлено тілесні ушкодження, ще один перебуває у стані гострого шоку. Попередньо, окупанти застосували балістичну ракету, її тип наразі встановлюється.

Того ж дня близько 12:35 в Індустріальному районі Харкова зафіксовано ураження транспортного засобу внаслідок атаки БпЛА, імовірно типу «Молния».

За обома фактами під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури та Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 червня ворог атакував Харків безпілотником. За попередньою інформацією, під удар потрапив Індустріальний район міста. Того ж дня ворог повторно завдав удару по місту.