27.06.2025 21:03

У Харкові відкрили перший прифронтовий «Хаб стійкого бізнесу»: допомога підприємцям під час війни

У Харкові запрацював перший у прифронтовій зоні «Хаб стійкого бізнесу» — простір для підтримки підприємців у кризових умовах. Ініціатива реалізована ГО «Асоціація приватних роботодавців» за підтримки ПРООН та Уряду Японії.

26 червня у Харкові відкрили перший «Хаб стійкого бізнесу» для підтримки підприємців, які працюють у прифронтових умовах, передає РЕДПОСТ.

Проєкт реалізувала Громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» (АПР) у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні та за фінансового сприяння уряду Японії.

У Хабі доступні робочі місця, переговорні кімнати, навчальна аудиторія, копі-центр, резервне живлення, високошвидкісний інтернет. Підприємці можуть безоплатно користуватися простором під час блекаутів або проблем зі зв’язком, отримати фахові консультації з фінансів, маркетингу, грантової підтримки та HR.

На відкритті Президент АПР Олександр Чумак зазначив, що харківський Хаб стане пілотною моделлю для подальшого розширення проєкту у прифронтових регіонах. «Ми не просто відремонтували приміщення — ми перезавантажили уявлення про те, як має функціювати бізнес на лінії фронту. Завдяки Хабу власники малого та середнього бізнесу зможуть уникнути зупинок у роботі через відключення електроенергії, відсутність зв’язку або інші кризові ситуації», – сказав він.

Владлен Сисун, представник ПРООН в Україні, наголосив, що стійкий бізнес є ключем до відновлення громад. Хаб у Харкові має стати платформою для розвитку підприємництва навіть в умовах воєнної нестабільності.

За даними АПР, понад 50% малого та середнього бізнесу Харківщини стикається з перебоями в роботі через постійні обстріли. Новий простір розрахований на підтримку щонайменше 300 підприємців до кінця 2025 року. У межах проєкту також заплановано проведення п’яти масштабних бізнес-заходів і розширення ініціативи на інші регіони.

Актуальну інформацію про події та консультації можна знайти на сайті АПР, у Facebook-спільноті організації та на ресурсах Харківського обласного центру зайнятості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові створять цифровий хаб для підтримки бізнесу та громад.