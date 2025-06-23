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23.06.2025  15:41   Рита Парфенова

У Харкові відкриють перший прифронтовий Хаб стійкого бізнесу

На днях в Харкові урочисто відкриється перший в Україні Хаб стійкого бізнесу. Простір створений для підтримки підприємців у прифронтовому регіоні в умовах війни.

Хаб стійкого бізнесу

У приміщенні Харківського обласного центру зайнятості відкриється перший в Україні прифронтовий «Хаб стійкого бізнесу». Проєкт реалізується Асоціацією приватних роботодавців у партнерстві з ПРООН в Україні та Харківським обласним центром зайнятості за фінансування уряду Японії, передає РЕДПОСТ.

У новому просторі підприємці Харківщини зможуть працювати в безпечних умовах із доступом до електроенергії, стабільного інтернету, сучасного обладнання, навчального простору, копі-центру та переговорної зали. Хаб також стане місцем для ділових зустрічей, обміну досвідом і розвитку цифрових навичок.

Організатори зазначають, що війна ставить перед підприємцями безпрецедентні виклики – зокрема перебої з електроенергією та руйнування інфраструктури. Створення таких хабів – спроба дати бізнесу ресурс для виживання, адаптації й відновлення. Харківський Хаб відкриває мережу «Хабів стійкого бізнесу», наступна локація запланована в Одесі. Саме харківська модель слугуватиме шаблоном для масштабування на інші прифронтові регіони. 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створюють платформу для підтримки бізнесу.

Тэги:  хаб, бізнес, харків
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