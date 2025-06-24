24.06.2025 15:00 Віталій Хіневич

У Харкові створять цифровий хаб для підтримки бізнесу та громад

У Харкові стартує створення «Eastern Ukraine EDIH» (European Digital Innovation Hub) - нового центру цифрової трансформації, який працюватиме для п’яти областей на Сході України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Проєкт реалізується без цільового залучення коштів міського бюджету завдяки фінансуванню міжнародних партнерів, зокрема Європейської Комісії через Програму «Цифрова Європа». Додаткові активності будуть реалізовані за допомогою фінансування Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Діяльність хабу охоплюватиме Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області. Його мета - допомогти регіонам подолати наслідки війни, застосовуючи принцип «Build back better» - відновлення через цифровізацію.

Проєкт координує Kharkiv IT Cluster, який об'єднав зусилля з українськими вишами, науковими установами, органами місцевого самоврядування та технологічними компаніями.

До консорціуму також увійшли Український науково-технологічний центр, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, КУ «Офіс реформ Харкова» та платформа «Кібер Дія».

«Eastern Ukraine EDIH» надаватиме підтримку в цифровій трансформації, зокрема через аудит потреб і розроблення індивідуальної дорожньої карти, курси з фандрайзингу, навчання з інноваційних технологій, а також консультації з питань партнерства та інтернаціоналізації.

Робота хабу буде орієнтована як на представників малого, середнього та великого бізнесу, так і на громади, муніципалітети та установи державного сектору.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкриють перший прифронтовий Хаб стійкого бізнесу.