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24.06.2025  15:25   Рита Парфенова

Затримали чоловіка, який посеред дня пограбував жінку на 1500 грн в Харкові

Поліцейські Холодногірського району оперативно викрили зловмисника, що відкрито заволодів жіночою сумкою. За фактом грабежу йому вже повідомили про підозру.

У Харкові чоловік пограбував жінку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Холодногірському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який відкрито пограбував жінку. Зловмисник вихопив її сумку, в якій були мобільний телефон та 1500 гривень.
 
У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу нападника. Під час обшуку у нього вилучили викрадений телефон.
 
Слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 повідомили затриманому про підозру у скоєнні грабежу, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Немишлянського району затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство.
Тэги:  пограбування, харків
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