24.06.2025 15:25 Рита Парфенова

Затримали чоловіка, який посеред дня пограбував жінку на 1500 грн в Харкові

Поліцейські Холодногірського району оперативно викрили зловмисника, що відкрито заволодів жіночою сумкою. За фактом грабежу йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Холодногірському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який відкрито пограбував жінку. Зловмисник вихопив її сумку, в якій були мобільний телефон та 1500 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу нападника. Під час обшуку у нього вилучили викрадений телефон.

Слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 повідомили затриманому про підозру у скоєнні грабежу, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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