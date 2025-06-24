24.06.2025 12:15 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік стріляв у вітчима

У Немишлянському районі стався конфлікт між подружжям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інформація про злочин надійшла до відділу поліції 22 червня.

Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. Обурений поведінкою вітчима, 43-річний пасинок вирішив заступитися за матір та здійснив кілька пострілів у чоловіка з револьверу.

Потерпілий самостійно викликав собі швидку медичну допомогу. З вогнепальними пораненнями 61-річного чоловіка медики доставили до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину. Фігурант затриманий в порядку статті 208 КПК України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за продаж двомісячної доньки харків’янку засудили до восьми років.