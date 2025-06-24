24.06.2025 11:55 Віталій Хіневич

Магнітні бурі наприкінці липня 2025 року: чого очікувати українцям

Наприкінці липня 2025 року в Україні очікується період підвищеної геомагнітної активності.

За прогнозами астрономів та фахівців з космічної погоди, з 24 по 31 червня можливі кілька магнітних бурь різної інтенсивності, які можуть вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем, передає РЕДПОСТ.

Найбільш імовірні бурі середнього рівня 25–27 червня, а також сильні збурення магнітосфери 28–30 червня, коли індекс геомагнітної активності може досягати значення Kp 6–7.

Такі бурі класифікуються як середні або сильні і можуть викликати перебої у роботі супутників, навігаційних систем, мобільного зв’язку, а також позначитися на енергетичній інфраструктурі.

Для метеочутливих людей цей період може стати випробуванням. Найчастіше під час магнітних бур фіксуються скарги на головний біль, підвищену втомлюваність, порушення сну, дратівливість, перепади артеріального тиску. Особливо уважними варто бути людям з серцево-судинними захворюваннями.

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