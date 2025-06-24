24.06.2025 11:15 Віталій Хіневич

Харківські бійці блискуче виступили на чемпіонаті України з ММА

Змагання в Одесі зібрали понад 200 спортсменів з усієї країни — Харків здобув 9 медалей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

Повідомляється, що з 20 по 22 червня у місті Одеса відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств (ММА) серед молоді та дорослих, присвячений вшануванню сил безпеки та оборони України. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів із 20 областей України, а також з міста Києва.

За результатами змагань харківські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та досягли значних результатів, виборовши дві золоті, шість срібних та одну бронзову медаль.

Чемпіонами України стали:

Павло Філатов (вагова категорія до 74,8 кг);

Владислав Откидач (вагова категорія до 88,4 кг).

Срібні нагороди здобули:

Даніїл Загородніх (вагова категорія до 56,7 кг);

Софія Штефан (вагова категорія до 56,7 кг);

Дмитро Гусарєв (вагова категорія до 56,7 кг);

Максим Котляр (вагова категорія до 65,8 кг);

Єгор Василенко (вагова категорія понад 97 кг).

Бронзову медаль виборов Артур Шаповалов (вагова категорія до 93 кг).

Таким чином, харківські бійці вкотре підтвердили свою майстерність та жагу до перемоги на всеукраїнському рівні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи.