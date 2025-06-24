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24.06.2025  11:15   Віталій Хіневич

Харківські бійці блискуче виступили на чемпіонаті України з ММА

Змагання в Одесі зібрали понад 200 спортсменів з усієї країни — Харків здобув 9 медалей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
Повідомляється, що з 20 по 22 червня у місті Одеса відбувся чемпіонат України зі змішаних єдиноборств (ММА) серед молоді та дорослих, присвячений вшануванню сил безпеки та оборони України. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів із 20 областей України, а також з міста Києва.
 
За результатами змагань харківські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та досягли значних результатів, виборовши дві золоті, шість срібних та одну бронзову медаль.
 
Чемпіонами України стали:
 
  • Павло Філатов (вагова категорія до 74,8 кг);
  • Владислав Откидач (вагова категорія до 88,4 кг).
  • Срібні нагороди здобули:
  • Даніїл Загородніх (вагова категорія до 56,7 кг);
  • Софія Штефан (вагова категорія до 56,7 кг);
  • Дмитро Гусарєв (вагова категорія до 56,7 кг);
  • Максим Котляр (вагова категорія до 65,8 кг);
  • Єгор Василенко (вагова категорія понад 97 кг).
  • Бронзову медаль виборов Артур Шаповалов (вагова категорія до 93 кг).
Таким чином, харківські бійці вкотре підтвердили свою майстерність та жагу до перемоги на всеукраїнському рівні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи.
 
 
Тэги:  спорт, харків
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