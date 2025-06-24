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24.06.2025  10:46   

Троє осіб звернулося по медичну допомогу: Ігор Терехов про ворожу атаку на місто

Російський агресор сьогодні вночі, 24 червня, атакував два райони Харкова «шахедами».


Троє осіб звернулося по медичну допомогу: Ігор Терехов про ворожу атаку на місто
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Вибухи сталися на цивільному підприємстві в Салтівському районі та біля приватних будинків у Немишлянському районі. 
 
«Троє осіб звернулося по медичну допомогу. Це родина: батько, мати та 15-річна донька. Загалом було пошкоджено 23 приватні домоволодіння та шість житлових багатоповерхівок. Комунальні служби працювали всю ніч, щоб відновити електро- та газопостачання, закрити контури. Роботи тривають», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також він розповів, що невдовзі почне роботу мобільний ЦНАП, де люди зможуть оформити всі необхідні документи для отримання компенсації від держави.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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