24.06.2025 10:46

Троє осіб звернулося по медичну допомогу: Ігор Терехов про ворожу атаку на місто

Російський агресор сьогодні вночі, 24 червня, атакував два райони Харкова «шахедами».



Троє осіб звернулося по медичну допомогу: Ігор Терехов про ворожу атаку на місто



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Вибухи сталися на цивільному підприємстві в Салтівському районі та біля приватних будинків у Немишлянському районі.

«Троє осіб звернулося по медичну допомогу. Це родина: батько, мати та 15-річна донька. Загалом було пошкоджено 23 приватні домоволодіння та шість житлових багатоповерхівок. Комунальні служби працювали всю ніч, щоб відновити електро- та газопостачання, закрити контури. Роботи тривають», - зазначив Ігор Терехов.

Також він розповів, що невдовзі почне роботу мобільний ЦНАП, де люди зможуть оформити всі необхідні документи для отримання компенсації від держави.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.