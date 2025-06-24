24.06.2025 08:40 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 23 по 24 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та м. Харків.

Увечері російські війська вдарили КАБ по селищу Борова Ізюмського району, в наслідок чого спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Горіли житловий будинок та господарча споруда на загальній площі 100 м кв.

Вночі ворог завдав декілька ударів безпілотниками по Харкову. Зафіксовано вибухи на 3 локаціях — 2 у приватному секторі Немишлянського району та 1 на території цивільного підприємства у Салтівському.

На підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок обстрілів 3 людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка, пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі. На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв Харків та 5 населених пунктів в області.