24.06.2025 08:26
Ворог обстріляв Харків та 5 населених пунктів в області
Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, серед них 1 дитина.
Фото надали у ХОВА
У м. Харків постраждали 54-річний чоловік, 46-річна жінка і 15-річна дівчина; у с. Івашки Золочівської громади постраждала 65-річна жінка.
Ворог атакував 7 БпЛА Немишлянський та Салтівський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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3 КАБ;
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2 БпЛА типу «Шахед»;
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7 БпЛА типу «Герань-2»;
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2 fpv-дрони;
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1 БпЛА типу «Молнія»;
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1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено 17 приватних будинків, лікарню, цивільне підприємство, 6 автомобілів, електромережі, господарчі споруди, гараж;
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у Харківському районі пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі (м. Дергачі);
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у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, літню кухню, господарчу споруду (м. Куп'янськ);
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у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж (сел. Борова);
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у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки).
Упродовж минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.
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