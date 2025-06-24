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24.06.2025  08:26   

Ворог обстріляв Харків та 5 населених пунктів в області

Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, серед них 1 дитина.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків постраждали 54-річний чоловік, 46-річна жінка і 15-річна дівчина; у с. Івашки Золочівської громади постраждала 65-річна жінка.
 
Ворог атакував 7 БпЛА Немишлянський та Салтівський райони Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Шахед»;
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 17 приватних будинків, лікарню, цивільне підприємство, 6 автомобілів, електромережі, господарчі споруди, гараж;
  • у Харківському районі пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі (м. Дергачі);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, літню кухню, господарчу споруду (м. Куп'янськ);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки).
Упродовж минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке,  Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 червня о 15:10 російський дрон-камікадзе типу «Молнія» заплутався в гілках дерева в житловому районі Дергачів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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