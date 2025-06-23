23.06.2025 20:55 Рита Парфенова

Пошкоджено 12 квартир: у Дергачах «Молнія» здетонувала в гілках перед житловим кварталом

23 червня о 15:10 російський дрон-камікадзе типу «Молнія» заплутався в гілках дерева в житловому районі Дергачів. Вибухом розбито скління у 12 квартирах трьох будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

Як повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, дрон-камікадзе «Молнія» влучив у житловий квартал Дергачів, передає РЕДПОСТ.

До удару БпЛА прагнув досягти дев’ятиповерхівки, але застряг у гілках дерева за 30 метрів від будинку і здетонував там. У цей час у квартирах, магазинах та на вулицях перебували сотні місцевих мешканців, серед яких було багато дітей, проте ніхто не постраждав.

Внаслідок вибуху вибито віконне скління у дванадцяти квартирах трьох багатоповерхових будинків і пошкоджено корпуси чотирьох припаркованих поблизу автомобілів.

На місце події оперативно прибули рятувальники, працівники місцевої влади та волонтери. Фахівці Дергачівського гуманітарного центру разом з ГО «Проліска» надали ОСБ-плити для мінімального ремонту вікон, а ветерани-волонтери законсервували 21 пошкоджене вікно.

Міська комісія з відновлення провела інспекцію будинків аби визначити ступінь руйнувань та підготувати документи для компенсації витрат мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».