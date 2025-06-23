    
Главная Новини Харкова Суспільство Вірш 10-річного харків’янина увійшов до збірки ЮНІСЕФ «Поезія заради миру»
23.06.2025  21:15   Рита Парфенова

Вірш 10-річного харків’янина увійшов до збірки ЮНІСЕФ «Поезія заради миру»

До некомерційного видання «Поезія заради миру» увійшло 30 поезій дітей і підлітків, серед яких брав участь 10-річний Артур із Харкова зі своїм твором «Бабусині слова».

Вірш харків’янина Артура увійшов до збірки «Поезія заради миру» від ЮНІСЕФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Києві відбулася презентація збірки «Поезія заради миру», підготовленої ЮНІСЕФ в Україні. До альманаху увійшли 30 поетичних творів українських дітей і підлітків, в яких вони описують життя в умовах війни, біль розлуки, страх і надію на майбутнє.
 
Однією із вибраних стала поезія «Бабусині слова», написана 10-річним Артуром із Харкова. У ній хлопчик передає теплі спогади та настанови бабусі, що допомагають зберігати віру всупереч жорстоким реаліям.
 
Вірш харків’янина Артура увійшов до збірки «Поезія заради миру» від ЮНІСЕФ
 
Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив, що ці поезії — не лише свідчення дитячого болю від війни, а й прояви сили та мужності молодого покоління. На його думку, голос дитини повинен бути почутим, а її слово — нагадуванням про головне: мир для кожної дитини.
 
Збірка «Поезія заради миру» є безкоштовною. Прочитати та завантажити її українською й англійською мовою можна на сайті ЮНІСЕФ в Україні за посиланням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 10-річна харків’янка стала зіркою престижного фортепіанного конкурсу у Франції.
Тэги:  вірш, харків, юнеско
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 