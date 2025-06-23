23.06.2025 21:15 Рита Парфенова

Вірш 10-річного харків’янина увійшов до збірки ЮНІСЕФ «Поезія заради миру»

До некомерційного видання «Поезія заради миру» увійшло 30 поезій дітей і підлітків, серед яких брав участь 10-річний Артур із Харкова зі своїм твором «Бабусині слова».

Як повідомляє РЕДПОСТ , в Києві відбулася презентація збірки «Поезія заради миру», підготовленої ЮНІСЕФ в Україні. До альманаху увійшли 30 поетичних творів українських дітей і підлітків, в яких вони описують життя в умовах війни, біль розлуки, страх і надію на майбутнє.

Однією із вибраних стала поезія «Бабусині слова», написана 10-річним Артуром із Харкова. У ній хлопчик передає теплі спогади та настанови бабусі, що допомагають зберігати віру всупереч жорстоким реаліям.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив, що ці поезії — не лише свідчення дитячого болю від війни, а й прояви сили та мужності молодого покоління. На його думку, голос дитини повинен бути почутим, а її слово — нагадуванням про головне: мир для кожної дитини.

Збірка «Поезія заради миру» є безкоштовною. Прочитати та завантажити її українською й англійською мовою можна на сайті ЮНІСЕФ в Україні за посиланням

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