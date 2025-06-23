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23.06.2025  21:49   Рита Парфенова

FPV-дрон поранив 65-річну харків’янку в Івашках, “Молнія” зруйнувала вікна та авто в Дергачах

23 червня жінка 65 років дістала поранення і акубаротравму під час ворожого удару FPV-дроном у селі Івашки Богодухівського району. Водночас у Дергачах дрон “Молнія” пошкодив скління багатоповерхівок і три автомобілі.

На Харківщині 23 червня в селі Івашки окупанти вдарили FPV-дроном — поранена 65-річна жінка. У Дергачах «Молнія» розбила скління трьох будинків і автівки. Прокуратура Харківщини відкрила провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, близько 18:40 23 червня російський FPV-дрон атакував приватне домоволодіння в селі Івашки Золочівської ОТГ. Внаслідок вибуху 65-річна місцева мешканка отримала поранення та акубаротравму.
 
У цей же день в Дергачах ворожий безпілотник типу «Молнія» завдав удару по багатоквартирним будинкам, повибивавши вікна в квартирах, а також пошкодив три легкові автомобілі.
 
За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур на Харківщині розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Прокурори та слідчі поліції проводять комплексні процесуальні заходи для належної фіксації наслідків атак і розслідування цих воєнних злочинів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія».
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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