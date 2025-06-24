24.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 червня

Протягом 24 червня в Харкові прогнозується суцільна хмарність. З самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до самого вечора. Опади переважно не очікуються впродовж дня, проте ближче до вечора синоптики прогнозують сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 червня очікується хмарна погола з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

сильна роса вранці обіцяє хороший врожай огірків і горіхів;

багато зірок на небі вночі — попередження про великий врожай грибів наприкінці літа;

гроза цього дня свідчить про неврожай горіхів;

якщо польові квіти сильніше пахнуть, очікуйте швидкого дощу.