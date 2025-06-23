23.06.2025 09:35

10-річна харків’янка стала зіркою престижного фортепіанного конкурсу у Франції

Подія відбулася на головному вокзалі Парижа напередодні Свята музики.

Фото: Посольство України у Франції

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Сharente Libre.

У п’ятницю, напередодні всесвітньо відомого Fête de la Musique, у Парижі відбувся фінал щорічного конкурсу піаністів-аматорів «À vous de jouer», організованого французькою національною залізничною компанією SNCF. Серед переможців особливе місце посіла 10-річна харків’янка Нора Костенко, яка вразила журі й глядачів щирим, технічно майстерним та емоційним виконанням.

Як відзначають організатори, конкурс спрямований на підтримку творчості серед широкого кола музикантів-аматорів — фортепіано встановлені у вільному доступі на понад 70 вокзалах Франції, і кожен охочий може приєднатися до участі. Проте цього разу конкурс став також символом культурної стійкості та надії.

Нора Костенко прибула до Франції разом із родиною три роки тому, рятуючись від повномасштабного вторгнення в Україну. Сім’я оселилася в містечку Вертю, поблизу Нанта. Незважаючи на вимушену еміграцію та втрату рідного дому, дівчинка не припинила займатись музикою.

Перед своїм виступом Нора заявила:

«Для мене це не просто конкурс. Це можливість зробити так, щоб голос моєї країни був почутий».

Своє знайомство з музикою Нора розпочала ще змалечку — у родині, де любов до мистецтва передається з покоління в покоління. Її бабуся була викладачкою музики, батько працював диригентом, а старша сестра також опанувала гру на фортепіано. Після переїзду родина залишила всі особисті речі, зокрема й улюблений рояль.

Завдяки підтримці місцевої громади та благодійників Нора мала змогу продовжити навчання: спочатку — на електропіаніно, наданому школою, а згодом — на повноцінному роялі, подарованому після невеликого концерту в місцевій церкві.

Окрім музики, юна харків’янка також займається художнім плаванням, демонструючи багатогранний талант і сильний характер.

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