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23.06.2025  09:55   

У Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту

Заборона на рух транспорту пов'язана з проведенням ремонтних робіт на газопроводі.


У Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на вул. Чорноземній, в районі перехрестя з вул. Академіка Грищенка, заборонений до 20 липня.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на газопроводі в районі будинку №31 на вул. Чорноземній. 
 
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Академіка Грищенка, Яснополянською, пров. Колоритним та ін.
 
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Тэги:  дороги, харків
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