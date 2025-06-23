23.06.2025 09:55

У Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту

Заборона на рух транспорту пов'язана з проведенням ремонтних робіт на газопроводі.



У Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух транспорту на вул. Чорноземній, в районі перехрестя з вул. Академіка Грищенка, заборонений до 20 липня.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на газопроводі в районі будинку №31 на вул. Чорноземній.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Академіка Грищенка, Яснополянською, пров. Колоритним та ін.

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