23.06.2025 10:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 14

Богодухів - 13

Коломак - 13

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 11

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 22 червня 2025 року.