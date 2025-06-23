23.06.2025 10:50 Віталій Хіневич
Харківські медики врятували життя 73-річній пацієнтці
Оперативна реанімація повернула жінку до життя.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
22 червня 2025 року бригада №1006, до складу якої входили парамедик Кривонос Андрій та екстрений медичний технік Анголенко Олександр, здійснила успішну реанімацію пацієнтки 1951 року народження з ознаками гострого інфаркту міокарда.
Під час транспортування хворої до медичного закладу у неї раптово виникла зупинка кровообігу. Завдяки професійним та злагодженим діям бригади екстреної медичної допомоги, реанімаційні заходи були розпочаті своєчасно.
У результаті застосованих реанімаційних заходів вдалося відновити серцевий ритм та стабілізувати стан пацієнтки. Надалі її було терміново госпіталізовано до спеціалізованого лікувального закладу для проведення подальших діагностичних та лікувальних заходів.
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