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23.06.2025  11:20   Віталій Хіневич

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 768 ворожих мін та вибухівок

Над розмінуванням деокупованих територій працював 51 піротехнічний розрахунків ДСНС, включаючи 27 машин механізованого розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 122711 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
«Харківщина, на жаль, і досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня наші відважні сапери ризикують життям, аби зробити рідну землю безпечною для кожного кроку», - зазначили рятувальники.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли в Харківській області виникали пожежі.
 
Тэги:  міни, харків
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