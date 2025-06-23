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23.06.2025  11:46   Віталій Хіневич

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 552 виклики, виявили 49 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 7 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 451 адмінправопорушення, з яких 419 за порушення ПДР.
 
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові п’яний водій спричинив ДТП і намагався дати хабар патрульним.
 
Тэги:  події, харків
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