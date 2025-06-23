23.06.2025 12:15 Віталій Хіневич

У Харківській області дитина народилася в автомобілі швидкої допомоги

У нічний час працівники швидкої допомоги успішно впоралися з пологами до прибуття до пологового закладу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

У ніч на 3 червня 2025 року, завдяки злагодженим діям та високому професіоналізму, бригада екстреної медичної допомоги №1707 успішно прийняла пологи в кареті швидкої допомоги під час транспортування пацієнтки до лікарні.

Згідно з оперативною інформацією, виклик надійшов до диспетчерської служби о 01:44. Відразу ж до місця події було направлено бригаду у складі парамедика Обихвост Олесі Михайлівни та ЕМТ Грекова Юрія Миколайовича.

Під час госпіталізації в пацієнтки розпочались пологи.

О 02:18 на світ з’явилася здорова дівчинка. Відразу після народження маля закричало, що свідчило про задовільний стан новонародженої. Показники за шкалою Апгар становили 7–8 балів. За даними медиків, вага дитини становить 2880 г, зріст — 49 см.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські медики врятували життя 73-річній пацієнтці.