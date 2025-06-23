23.06.2025 12:40

Померла артистка ХНАТОБу, яка присвятила театру понад 30 років

Харківський театр опери та балету втратив вірну й талановиту віолончелістку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНАТОБ/СХІД OPERA.

Повідомляється, що померла Тетяна Ігорівна Одринська — артистка-віолончелістка оркестру Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка.

Варто зазначити, що за понад тридцять років творчої діяльності в театрі Тетяна Ігорівна зарекомендувала себе як музикантка найвищої професійної майстерності.

До того ж, Тетяна Ігорівна брала активну участь у численних творчих проєктах театру, що не лише сприяли її особистому професійному зростанню, а й підносили авторитет театру. Вона вміло взаємодіяла з різними диригентами, виявляючи працелюбність, уважність і тактовність.

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