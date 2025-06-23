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23.06.2025  12:50   

Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові

Тиждень, що минув, видався значно спокійнішим за попередні. За харківськими реаліями - навіть відносно тихим. Проте, обстріли, на жаль, все одно були.


Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Наш Ситуаційний центр зафіксував сім ударів: з них шість - дронами типу «Шахед» і ще один, пов’язаний з падінням уламків БПЛА типу «Молнія».
 
В результаті ворожих атак двоє дівчат-підлітків отримали сильну стресову реакцію. Ще одна жінка зазнала поранень уламками скла. Та найголовніше, що всі живі.
 
Вибухи прийшлися по Шевченківському, Основʼянському та Київському районах.
 
Усі контури вже закриті, а це 729 вікон у 27-ми будинках. Також були пошкоджені десятки цивільних авто та виробниче підприємство.
 
Окремо зазначу, що тривоги в Харкові минулого тижня лунали на 28 годин (39%) менше, ніж в області. 
 
Дякую всім службам, які працювали і продовжують працювати щодня!
 
І вкотре прошу харківʼян не легковажити сигналами про повітряну небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 768 ворожих мін та вибухівок.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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