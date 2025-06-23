23.06.2025 12:50
Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові
Тиждень, що минув, видався значно спокійнішим за попередні. За харківськими реаліями - навіть відносно тихим. Проте, обстріли, на жаль, все одно були.
Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові
Про це сказав
Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Наш Ситуаційний центр зафіксував сім ударів: з них шість - дронами типу «Шахед» і ще один, пов’язаний з падінням уламків БПЛА типу «Молнія».
В результаті ворожих атак двоє дівчат-підлітків отримали сильну стресову реакцію. Ще одна жінка зазнала поранень уламками скла. Та найголовніше, що всі живі.
Вибухи прийшлися по Шевченківському, Основʼянському та Київському районах.
Усі контури вже закриті, а це 729 вікон у 27-ми будинках. Також були пошкоджені десятки цивільних авто та виробниче підприємство.
Окремо зазначу, що тривоги в Харкові минулого тижня лунали на 28 годин (39%) менше, ніж в області.
Дякую всім службам, які працювали і продовжують працювати щодня!
І вкотре прошу харківʼян не легковажити сигналами про повітряну небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом тижня на Харківщині сапери
ДСНС знищили 768 ворожих мін та вибухівок.
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