23.06.2025 12:50

Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові

Тиждень, що минув, видався значно спокійнішим за попередні. За харківськими реаліями - навіть відносно тихим. Проте, обстріли, на жаль, все одно були.



Менше тривог, але не без обстрілів: підсумки тижня у Харкові



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Наш Ситуаційний центр зафіксував сім ударів: з них шість - дронами типу «Шахед» і ще один, пов’язаний з падінням уламків БПЛА типу «Молнія».

В результаті ворожих атак двоє дівчат-підлітків отримали сильну стресову реакцію. Ще одна жінка зазнала поранень уламками скла. Та найголовніше, що всі живі.

Вибухи прийшлися по Шевченківському, Основʼянському та Київському районах.

Усі контури вже закриті, а це 729 вікон у 27-ми будинках. Також були пошкоджені десятки цивільних авто та виробниче підприємство.

Окремо зазначу, що тривоги в Харкові минулого тижня лунали на 28 годин (39%) менше, ніж в області.

Дякую всім службам, які працювали і продовжують працювати щодня!

І вкотре прошу харківʼян не легковажити сигналами про повітряну небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 768 ворожих мін та вибухівок.