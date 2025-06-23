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23.06.2025  13:20   

На вулиці Морозова тимчасово заборонений рух транспорту

Заборона руху транспорту пов’язана з проведенням робіт з облаштування верхнього покриття трамвайних колій на переїздах.


На вулиці Морозова тимчасово заборонений рух транспорту
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту через відокремлені трамвайні переїзди на перехрестях вул. Морозова з вул. Мухачова та вул. Ковтуна заборонений до 3 липня.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з облаштування верхнього покриття трамвайних колій на переїздах. 
 
Об’їхати закриті ділянки можна через прилеглі ділянки, які розташовані на вул. Морозова, на перехресті з вул. Дизельною, в районі Юмтівського мосту та ін.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чорноземній на місяць заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  дороги, харків
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