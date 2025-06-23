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23.06.2025  14:00   

Російські агенти намагалися підірвати воїна ЗСУ у Харкові

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали виконавців теракту проти воїна ЗСУ у Харкові 14 червня цього року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, того дня російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).
 
Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.
 
Як встановило розслідування, для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких – рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку.
 
 
Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали «легких» грошей на Телеграм-каналах.
 
За інструкцією агресора агенти виготовили вибухівку, яку «підсилили» гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву.
 
Готове СВП фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів.
 
За допомогою гаджету російські спецслужбісти відстежили прибуття «на локацію» військового ЗСУ і в цей момент віддалено активували вибухівку.
 
Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити усі докази злочину.
 
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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