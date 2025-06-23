23.06.2025 14:00
Російські агенти намагалися підірвати воїна ЗСУ у Харкові
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали виконавців теракту проти воїна ЗСУ у Харкові 14 червня цього року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
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на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, того дня російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП).
Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.
Як встановило розслідування, для підготовки теракту окупанти дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких – рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку.
Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали «легких» грошей на Телеграм-каналах.
За інструкцією агресора агенти виготовили вибухівку, яку «підсилили» гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву.
Готове СВП фігуранти заховали на місці спланованого теракту і навпроти замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів.
За допомогою гаджету російські спецслужбісти відстежили прибуття «на локацію» військового ЗСУ і в цей момент віддалено активували вибухівку.
Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити усі докази злочину.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
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ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою);
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ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова.
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