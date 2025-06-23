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23.06.2025  14:30   Віталій Хіневич

Харківські комунальники ремонтують житловий фонд

Наприклад у Немишлянському районі триває ремонт у житловому фонді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують перила в під’їздах, лави в укриттях та біля будинків, укріплюють парапети, оновлюють елементи дитячих майданчиків тощо. 
 
Роботи тривають на пр. Героїв Харкова, бул. Юр’єва, Салтівському шосе, вулицях Олімпійській та Бригади Хартія.
 
Також працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують покрівлі житлових будинків у Салтівському, Немишлянському та Київському районах. 
 
 
З початку року фахівці відновили 35 дахів. Роботи тривають ще на 13-ти об'єктах.
 
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Тэги:  жкг, харків
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