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23.06.2025  09:05   Віталій Хіневич

В Основ’янському районі Харкова з’явилися нові квіткові клумби

Серед нових зелених насаджень – туї, кущі ялівцю, спіреї, вероніки, барбарису, лаванди, а також чорнобривці, петунії, цинерарія та інші декоративні рослини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій».
 
Фахівці КП «Харківблагоустрій» облаштували кілька нових клумб, додавши барв та свіжості до міського пейзажу. Підхід до їхнього оформлення – комбінований: тут ростуть багаторічні рослини, вічнозелені кущі та яскраві однорічні квіти. Зокрема, серед нових зелених насаджень – туї, кущі ялівцю, спіреї, вероніки, барбарису, лаванди, а також чорнобривці, петунії, цинерарія та інші декоративні рослини.
 
 
На одній із клумб працівники спробували новий підхід: замість традиційної газонної трави засіяли конюшину. Даний підхід обрали як експеримент. Як пояснюють фахівці, конюшина має низку переваг: вона стійкіша, не потребує частого скошування, збагачує ґрунт.
 
 
Подібні композиції від КП ''Харківблагоустрій'' демонструють сучасний та практичний підхід до облаштування міського простору.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителі Салтівського району створили яскраві клумби в одному з дворів.
 
Тэги:  жкг, харків
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