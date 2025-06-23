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23.06.2025  08:30   Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, є руйнування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Постольне Золочівської громади постраждав 80-річний чоловік. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА тип (тип встановлюється).
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків (м. Куп'янськ);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли в Харківській області виникали пожежі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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