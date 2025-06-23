23.06.2025 08:30 Віталій Хіневич
Ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, є руйнування.
У с. Постольне Золочівської громади постраждав 80-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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4 КАБ;
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1 БпЛА тип (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
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у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків (м. Куп'янськ);
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у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Постольне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.
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писав, що через ворожі обстріли
в Харківській області виникали пожежі.
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