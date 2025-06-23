23.06.2025 08:05 Віталій Хіневич
Через ворожі обстріли в Харківській області виникали пожежі
Протягом доби з 22 по 23 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському та Ізюмському районах області.
Вдень російські війська атакували дронами село Сніги Золочівської громади Богодухівського району, в наслідок чого спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння та постраждав 80-річний чоловік, який отримав опіки та був госпіталізований до лікувального закладу. Горіли господарчі споруди на загальній площі понад 40 м кв.
Ще 2 пожежі внаслідок ворожих обстрілів виникли на території лісових масивів в Ізюмському районі. Їхня загальна площа склала понад 8,5 га.
Ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 10 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 1 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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