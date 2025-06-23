23.06.2025 07:30 Рита Парфенова

23 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 червня відзначається День державної служби України.

Це професійне свято встановлено Указом Президента Леоніда Кучми, враховуючи роль державної служби в процесі становлення України як суверенного, незалежного, демократичного, соціального, правового держави, а також за підтримки рішень Генеральної Асамблеї ООН.



Також в цей день відзначається і День державної служби ООН. Організація організації організації організації этот день специальные мероприятия, освещающие вклад в процесс развития стран.



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Весь світ сьогодні відзначає Міжнародний Олімпійський день, в пам’ять про відродження олімпійського руху в його сучасному вигляді.



Ідея про встановлення спеціального святкового дня, присвяченого олімпійському руху у всьому світі, і який дозволить розповісти людям про основні олімпійські принципи, вперше прозвучала на 41-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Стокгольмі в 1947 році, а ще через рік на 42 -й сесії МОК в Санкт-Моріце цей проект був офіційно затверджений.



Історична передпосилка для вибору дати свята послужила наступному з побутом. У червні 1894 року в Парижі відбувся Міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня свій звіт представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен. В нем він познакомився зібраними з розробленими в організаційних основах Олімпійських ігор.



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Перший Міжнародний день вдови світове співтовариство відзначило в 2011 році. Ці дані дають можливість звернути увагу на важке положення жінок і дітей, які сталися без чоловічої опори.



За даними об'єднаних націй, на сьогоднішній день у світі організації насчитується близько 250 мільйонів людей, з них 115 мільйонів відчувають ніщету. Дуже багато вдов проживає в країнах, де бушуют збройні конфлікти; їх положення особливо важке: вони теряют чоловіків у молодому віці, при цьому винуждени воспитывать дітей в умовах бойових дій і без будь-якої підтримки з боку.

Також цього дня

У 1803 році Робер Фултон продемонстрував на реці Сене перше парове судно.



1860 – утворена Секретна служба США. Первоначальной задачи Сотрудников Службы были борьба с Поделкой долларов. Після вбивства в 1901 році президент США Уільяма Маккінлі в обов'язки Секретарної служби входила до охорони президента країни. Сьогодні Секретною службою охороняються сім'я президента, віце-президента, кандидати на президентський пост, колишні президенти, їх жінки або вдови і діти молодшого 1 6 років, а також відвідувачі США голови іноземних держав та інші знаменитості.



1868 – Кристофер Летем Шоулз із Вісконсіна запатентував пишучу машинку. Вона була розміром з великим столом, друкувала тільки великими буквами, причому машиністка не бачила результатів своєї роботи, оскільки папір знаходилася всередині машини.



1888 – у Києві відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому.



1888 – На свято печатників французького міста Лілля у виконанні робочого хо ра вперше прозвучав “Інтернаціонал”. Песня, написана поетом-комунаром Еженом Потьє відразу після розгрому Парижської комуни, спустя 17 років, була покладена на музику, виконану П'єром Дегейтером.



1917 – прийнятий Перший Універсал (основний закон) Української Радої, ім провозглашене на незалежність України.



1931 – народився Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА «Страчені світанки» (1995).



1961 – вступив у силу, підписаний у 1959 році Договору про світове наукове використання в Антарктиці.



1964 – Артур Мелін і Річард Кнерр запатентували гімнастичний обруч – Hula-Hoop.



1972 – народився Зінедин Зідан, зірка світового футболу, який був капітаном збірної Франції. Завершив кар'єру в 2006 році.



1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у прижках з шістьма – 6 м 3 см.



1990 – початок заселення Криму татарами, що повертаються з вигнання.



1998 – вперше в світі вироблена пересадка клітин людського мозку.



2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Іоанна Павла II в Україну.



2016 – на референдумі щодо членства Великобританії в ЄС більшість учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Соединенного Королівства з Євросоюзу за.



2022 – Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Імені відзначають

за Новоюліанським календарем: Денис, Дмитро, Гнат, Захар, Ілона, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Олена, Павло, Петро, Ян.



за Юліанським календарем: Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Тетяна, Тимофей.