23.06.2025 15:00 Віталій Хіневич

Експрацівницю податкової, яка працювала на рф під час окупації Купʼянська чекає суд

Слідством встановлено, що під час захоплення російськими військовими м. Купʼянськ фігурантка свідомо та добровільно працювала на ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На той період 46-річна жінка обіймала посаду головного державного інспектора Куп’янського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.

На початку серпня 2022 року вона приєдналася до незаконного правоохоронного органу, створеного державою-агресором на тимчасово окупованій території, — так званої «Налоговой службы Харьковской области», яка функціонувала відповідно до законодавства рф.

«Вказана квазіустанова займалась примусовим «адмініструванням податків» з жителів Куп’янська та прилеглих населених пунктів.

Фігурантка, використовуючи свій професійний досвід, допомагала у становленні та діяльності цієї структури, тим самим сприяючи зміцненню окупаційного режиму на території України та підриву суверенітету держави.

Обвинувачена перебуває у розшуку: від українського правосуддя зрадниця переховується на території рф. Її судитимуть заочно», - йдеться у повідомленні.

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