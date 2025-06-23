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23.06.2025  15:25   Рита Парфенова

У Дергачах зафіксовано удар дрона «Молнія» — пошкоджено вікна багатоповерхівок

Близько 15:10 22 червня російські війська вдарили по місту Дергачі БпЛА типу «Молнія». Пошкоджено скління житлових будинків, інформація щодо постраждалих уточнюється.

вибух

У понеділок, 23 червня, приблизно о 15:10, російські війська здійснили удар по місту Дергачі, застосувавши ударний безпілотник типу «Молнія». Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень вікна у багатоквартирних житлових будинках, у яких на момент обстрілу перебували люди.

Наразі компетентні служби з’ясовують, чи є постраждалі серед населення. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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