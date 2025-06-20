    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині
20.06.2025  13:00   Рита Парфенова

СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині

24-річний громадянин України зі Стаханова воював у складі російської армії на Харківському та Донецькому напрямках. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду та участь у збройних формуваннях держави-агресора.

СБУ повідомила про підозру українцю, який воював за рф на Харківщині та Донеччині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру уродженцю тимчасово окупованого Стаханова, який у 2022 році підписав контракт із збройними силами росії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

24-річний бойовик, відомий під позивним «Туй», проходив підготовку в армії рф, після чого вступив до 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії. У складі цього підрозділу він брав участь у штурмах позицій ЗСУ на території Харківської області.

Згодом зрадника перевели до 336 окремої бригади морської піхоти 11 армійського корпусу Західного військового округу рф. З січня 2024 року він воював на Слов’янському та Краматорському напрямках.

Слідчі СБУ задокументували його участь у бойових діях проти українських сил оборони. На підставі зібраних доказів йому оголошено підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 ККУ (участь у збройних формуваннях держави-агресора).

Згідно із санкціями статей йому загрожує довічне ув’язнення.

Оперативно-слідчі дії проводило Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Триває встановлення місця перебування підозрюваного для його притягнення до відповідальності.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині.

Тэги:  сбу, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Надзвичайні події Перед судом постане росіянин, який розстріляв цивільних на Харківщині — СБУ 16.05 Надзвичайні події СБУ затримала у Харкові військовослужбовця, який коригував удари рф по позиціях ЗСУ на Курщині 10.03 Надзвичайні події У Харкові затримали агентку фсб: отруїла військового та ховала вибухівку для терактів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 