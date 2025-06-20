СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині

24-річний громадянин України зі Стаханова воював у складі російської армії на Харківському та Донецькому напрямках. Йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду та участь у збройних формуваннях держави-агресора.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру уродженцю тимчасово окупованого Стаханова, який у 2022 році підписав контракт із збройними силами росії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.
24-річний бойовик, відомий під позивним «Туй», проходив підготовку в армії рф, після чого вступив до 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії. У складі цього підрозділу він брав участь у штурмах позицій ЗСУ на території Харківської області.
Згодом зрадника перевели до 336 окремої бригади морської піхоти 11 армійського корпусу Західного військового округу рф. З січня 2024 року він воював на Слов’янському та Краматорському напрямках.
Слідчі СБУ задокументували його участь у бойових діях проти українських сил оборони. На підставі зібраних доказів йому оголошено підозру за:
Згідно із санкціями статей йому загрожує довічне ув’язнення.
Оперативно-слідчі дії проводило Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Триває встановлення місця перебування підозрюваного для його притягнення до відповідальності.
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