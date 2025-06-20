В Основʼянському районі Харкова відновлюють пошкоджене житло після нічної атаки (фото)

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу в приватному секторі та багатоповерхових будинках: прибирають уламки, ремонтують дахи й вікна, відновлюють освітлення.
У Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Фахівці комунальних підприємств розчищають територію від уламків, скла та зламаних гілок. Працівники КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених багатоповерхівок і ремонтують дахи та вікна в будинках приватного сектору.
Паралельно КП «Міськсвітло» займається відновленням зовнішнього освітлення в районі.
Також до ліквідації наслідків долучилися волонтери. Представники районної адміністрації допомагають мешканцям з вирішенням першочергових побутових питань.
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