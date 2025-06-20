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20.06.2025  13:30   Рита Парфенова

В Основʼянському районі Харкова відновлюють пошкоджене житло після нічної атаки (фото)

Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу в приватному секторі та багатоповерхових будинках: прибирають уламки, ремонтують дахи й вікна, відновлюють освітлення.

В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів

У Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів

Фахівці комунальних підприємств розчищають територію від уламків, скла та зламаних гілок. Працівники КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених багатоповерхівок і ремонтують дахи та вікна в будинках приватного сектору.

В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів

Паралельно КП «Міськсвітло» займається відновленням зовнішнього освітлення в районі.

Також до ліквідації наслідків долучилися волонтери. Представники районної адміністрації допомагають мешканцям з вирішенням першочергових побутових питань.

В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів В Основʼянському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після атаки дронів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожої атаки в ніч проти 20 червня у Шевченківському та Основ’янському районах Харкова пошкоджено щонайменше 21 будівлю. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.
Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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