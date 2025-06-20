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20.06.2025  13:52   Рита Парфенова

Російські авіаудари пошкодили електромережі на околиці Цупівки (фото)

Одна з трьох авіабомб, скинутих ворогом 21 червня, влучила у лінію електропередачі поблизу Цупівки Харківського району. Внаслідок цього у селі зникло світло.

Новини Харкова: внаслідок авіаудару по Цупівці пошкоджено електромережу

У п’ятницю, 21 червня, близько 9:50 російські війська завдали трьох авіаударів керованими авіабомбами по території Прудянського старостинського округу. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Дві з авіабомб впали на відкриту місцевість за межами населених пунктів. Третя влучила у лінію електропередачі на околиці села Цупівка, що спричинило знеструмлення населеного пункту.

Новини Харкова: внаслідок авіаудару по Цупівці пошкоджено електромережу

За інформацією Дергачівського РЕМ АТ "Харківобленерго", аварійно-відновлювальні роботи тривають, електропостачання планується відновити до кінця доби.

Під час удару обійшлося без постраждалих та пошкоджень житлової інфраструктури.

Новини Харкова: внаслідок авіаудару по Цупівці пошкоджено електромережу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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