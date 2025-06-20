20.06.2025 08:01 Рита Парфенова

Харків двічі за ніч атакували дронами вночі: поранені, руйнування в житлових районах і понад 50 пошкоджених авто

У ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Київському, Шевченківському та Основ’янському районах Харкова.



Фото: ДСНС

Починаючи з 23:00 19 червня, російські безпілотники атакували Київський та Шевченківський райони Харкова. Загалом було зафіксовано п’ять ударів. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок одного з влучань зайнявся дах незаселеного багатоквартирного будинку. В іншому випадку вибух стався у дворі житлової багатоповерхівки — вибито вікна, понівечено близько 50 автомобілів.

Станом на ранок повідомляється про трьох постраждалих: одну людину з тілесними ушкодженнями та двох із гострою стресовою реакцією.

Близько другої ночі ворог вдруге атакував місто: під удар потрапив Основ’янський район. За попередніми даними, дрони влучили у приватний сектор. Пошкоджено п’ять приватних будинків і господарча споруда. Повідомлень про постраждалих немає.

На місцях працюють рятувальники, поліція та комунальні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на цивільному підприємстві, яке у ніч проти 7 червня зазнало ворожого удару, 19 червня нарешті остаточно загасили пожежу.