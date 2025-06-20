20.06.2025 08:13 Рита Парфенова

Масштабні пожежі спалахнули в Харкові після нічної атаки дронами (відео, фото)

У ніч на 20 червня російські безпілотники вдарили по Харкову та передмістю. Внаслідок влучань постраждали четверо цивільних, зокрема дві неповнолітні дівчини. Виникли пожежі на чотирьох об’єктах, пошкоджено житлові будинки та авто.

У ніч проти 20 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Харкову та населеним пунктам області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Під обстріл потрапили Шевченківський і Основ’янський райони міста, а також Харківський район області.

За попередніми даними, по медичну допомогу звернулися четверо цивільних осіб, серед яких дві дівчини 12 і 17 років.

Внаслідок влучань виникли пожежі на чотирьох об’єктах. Горів дах шестиповерхового недобудованого будинку площею близько 1000 кв. м, згоріли конструкції господарчої споруди, три ангари підприємства (загалом – 1500 кв. м).

Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки та легкові автомобілі.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, поліцейські, медики, рятувальники та комунальні служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.