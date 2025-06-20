Ворог 14 разів атакував на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Строївки та Степової Новоселівки

За минулу добу окупанти здійснили 12 штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку та 2 — на Куп’янському.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 12 наступів у районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.
На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони неподалік Степової Новоселівки. Усі штурми українським військовим вдалося відбити.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.
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До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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