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20.06.2025  08:35   Рита Парфенова

Ворог 14 разів атакував на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Строївки та Степової Новоселівки

За минулу добу окупанти здійснили 12 штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку та 2 — на Куп’янському.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 12 наступів у районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони неподалік Степової Новоселівки. Усі штурми українським військовим вдалося відбити.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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