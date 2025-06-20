20.06.2025 08:35 Рита Парфенова

Ворог 14 разів атакував на Харківщині: штурми біля Вовчанська, Строївки та Степової Новоселівки

За минулу добу окупанти здійснили 12 штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку та 2 — на Куп’янському.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 12 наступів у районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони неподалік Степової Новоселівки. Усі штурми українським військовим вдалося відбити.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.