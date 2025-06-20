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20.06.2025  08:55   

Як виглядають місця влучань БпЛА по Харкову – прокуратура оприлюднила фото

У ніч на 20 червня ворог атакував Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів у Шевченківському, Основ’янському та Київському районах пошкоджено житлові будинки, авто, приватні господарства та підприємство.


Фото: Прокуратура Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У ніч проти 20 червня російські війська атакували Харків ударними БпЛА, попередньо – типу «Герань-2». Внаслідок обстрілів у Шевченківському районі зафіксовано три влучання: один дрон впав у дворі багатоквартирного будинку, пошкодив щонайменше 50 автівок і вибив вікна. Постраждала 27-річна жінка, медики надали допомогу двом дівчатам 12 і 17 років, які зазнали стресової реакції.
 
Інший безпілотник влучив у незаселений будинок, спричинивши пожежу, яка охопила два поверхи. Третій БпЛА впав поблизу пам’ятника.
 
У Основʼянському районі дрон влучив у приватне домоволодіння – господарча споруда зруйнована.
 
Також зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств у Київському районі.
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
 
Атака дронами по Харкову: фото пошкоджень
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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