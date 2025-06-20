20.06.2025 08:55

Як виглядають місця влучань БпЛА по Харкову – прокуратура оприлюднила фото

У ніч на 20 червня ворог атакував Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів у Шевченківському, Основ’янському та Київському районах пошкоджено житлові будинки, авто, приватні господарства та підприємство.



Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У ніч проти 20 червня російські війська атакували Харків ударними БпЛА, попередньо – типу «Герань-2». Внаслідок обстрілів у Шевченківському районі зафіксовано три влучання: один дрон впав у дворі багатоквартирного будинку, пошкодив щонайменше 50 автівок і вибив вікна. Постраждала 27-річна жінка, медики надали допомогу двом дівчатам 12 і 17 років, які зазнали стресової реакції.

Інший безпілотник влучив у незаселений будинок, спричинивши пожежу, яка охопила два поверхи. Третій БпЛА впав поблизу пам’ятника.

У Основʼянському районі дрон влучив у приватне домоволодіння – господарча споруда зруйнована.

Також зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств у Київському районі.

Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову.