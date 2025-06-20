20.06.2025 09:25 Рита Парфенова

Харків і ще 8 населених пунктів області потрапили під обстріли: серед постраждалих – діти

Унаслідок масованої атаки на Харківщину поранення отримали шестеро людей, зокрема двоє неповнолітніх. Окупанти застосували дрони, авіабомби та інші типи озброєння. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися місто Харків і ще вісім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів травмовано шестеро мирних мешканців, серед яких двоє дітей. У Харкові постраждали 27-річна жінка та дівчата віком 12 і 17 років. У селищі Високий отримала поранення 33-річна жінка, у селищі Коротич – 53-річний чоловік, а в місті Вовчанськ – 36-річна жінка.

Атаки відбувалися з використанням шести безпілотників у районах Шевченківському, Київському та Основ'янському. Загалом по області було застосовано різні види озброєння: три авіабомби КАБ, три дрони типу «Шахед», дванадцять – «Герань-2», один БпЛА «Ланцет» та два FPV-дрони.

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури:

в Харкові зруйновано або пошкоджено шість багатоквартирних і два приватні будинки, 51 автомобіль, гараж і господарчу споруду;

в Харківському районі пошкоджено 11 приватних осель, п’ять авто, ліцей, господарчу будівлю, склади, вантажівку та інженерні мережі;

в Куп’янську постраждав приватний будинок, а у Вовчанську – легковий автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.