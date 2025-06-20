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20.06.2025  09:52   Рита Парфенова

20 червня в Харкові очікуються гроза та сильний вітер

Синоптики попереджають про грозу та пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області.


Фото з відкритих джерел

Удень 20 червня в Харкові та по області очікується ускладнення погодних умов – синоптики прогнозують грозу та пориви вітру силою 15–20 м/с. За даними гідрометцентру, встановлено І рівень небезпечності – жовтий, повідомляє РЕДПОСТ.

Такі погодні явища можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також на рух транспорту.

У зв’язку з цим патрульна поліція надала рекомендації для водіїв, які допоможуть підвищити безпеку на дорогах у негоду:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, уникайте ризикованих маневрів;
  • використовуйте ближнє світло фар та протитуманні ліхтарі за умов недостатньої видимості;
  • знижуйте швидкість заздалегідь перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами;
  • користуйтеся пасками безпеки, включно з дитячими утримуючими засобами.

Міська влада закликає громадян бути уважними й обережними під час пересування містом.

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Тэги:  гроза, вітер, негода, харків
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