20 червня в Харкові очікуються гроза та сильний вітер

Синоптики попереджають про грозу та пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області.
Удень 20 червня в Харкові та по області очікується ускладнення погодних умов – синоптики прогнозують грозу та пориви вітру силою 15–20 м/с. За даними гідрометцентру, встановлено І рівень небезпечності – жовтий, повідомляє РЕДПОСТ.
Такі погодні явища можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також на рух транспорту.
У зв’язку з цим патрульна поліція надала рекомендації для водіїв, які допоможуть підвищити безпеку на дорогах у негоду:
Міська влада закликає громадян бути уважними й обережними під час пересування містом.
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Гороскоп обіцяє плідний день для роботи та покращення матеріального становища. Це вдалий момент для рішучих і енергійних дій!
До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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