20.06.2025 10:32 Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки нічной атаки дронів: пошкоджено понад 20 будівель, вибито понад 300 вікон (фото)

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 20 червня у Шевченківському та Основ’янському районах Харкова пошкоджено щонайменше 21 будівлю. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.

У ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 будівлю, з яких дві зазнали руйнації конструктивних елементів. Загалом вибито 314 вікон у квартирах, ще чотири – в місцях загального користування, а також 89 балконних склінь.

Окрім цього, пошкоджено чотири покрівлі та чотири вхідні двері.

Працівники комунальних підприємств оперативно почали відновлення пошкоджень. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» і «Харківспецбуд» проводять роботи із закриття контурів пошкоджених будинків.

У Шевченківському районі бригади КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням битого скла, габаритного сміття та впорядкуванням прибудинкової території.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.