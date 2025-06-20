    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки нічной атаки дронів: пошкоджено понад 20 будівель, вибито понад 300 вікон (фото)
20.06.2025  10:32   Рита Парфенова

У Харкові ліквідують наслідки нічной атаки дронів: пошкоджено понад 20 будівель, вибито понад 300 вікон (фото)

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 20 червня у Шевченківському та Основ’янському районах Харкова пошкоджено щонайменше 21 будівлю. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.

У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон

У ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 будівлю, з яких дві зазнали руйнації конструктивних елементів. Загалом вибито 314 вікон у квартирах, ще чотири – в місцях загального користування, а також 89 балконних склінь.

У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон

Окрім цього, пошкоджено чотири покрівлі та чотири вхідні двері.

У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон

Працівники комунальних підприємств оперативно почали відновлення пошкоджень. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» і «Харківспецбуд» проводять роботи із закриття контурів пошкоджених будинків.

У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон

У Шевченківському районі бригади КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням битого скла, габаритного сміття та впорядкуванням прибудинкової території.

У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон У Харкові через атаку дронів пошкоджено 21 будівлю та понад 300 вікон

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.
Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 ЖКГ Рятувальники провели демонтаж аварійних конструкцій на п'яти зруйнованих об’єктах Харкова (фото) 13.06 ЖКГ У Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото) 12.06 ЖКГ Внаслідок нічної атаки безпілотників у Харкові пошкоджено понад 50 будівель
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 