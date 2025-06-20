У Харкові ліквідують наслідки нічной атаки дронів: пошкоджено понад 20 будівель, вибито понад 300 вікон (фото)

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 20 червня у Шевченківському та Основ’янському районах Харкова пошкоджено щонайменше 21 будівлю. Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи.
У ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Шевченківський та Основ’янський райони Харкова. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 будівлю, з яких дві зазнали руйнації конструктивних елементів. Загалом вибито 314 вікон у квартирах, ще чотири – в місцях загального користування, а також 89 балконних склінь.
Окрім цього, пошкоджено чотири покрівлі та чотири вхідні двері.
Працівники комунальних підприємств оперативно почали відновлення пошкоджень. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» і «Харківспецбуд» проводять роботи із закриття контурів пошкоджених будинків.
У Шевченківському районі бригади КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням битого скла, габаритного сміття та впорядкуванням прибудинкової території.
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До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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