У Харківській області чоловік випав з вікна ОТЦК

В одному з районних територіальних центрів комплектування Харківщини чоловік вночі випав з вікна третього поверху. Його госпіталізували з травмами.
У Харківському ОТЦК та СП заявили, що це сталося під час спроби втечі, повідомляє РЕДПОСТ.
Уночі в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області з вікна третього поверху випав військовозобов’язаний чоловік.
Як повідомили у ТЦК, інцидент стався під час спроби втечі громадянина, який, за їхньою версією, намагався уникнути виконання військового обов’язку. Внаслідок падіння чоловік отримав травми кінцівок, ребер і голови. Його оперативно доставили до лікарні.
Згідно з попередньою перевіркою, ознак протиправних дій з боку співробітників територіального центру не виявлено. У ТЦК наголошують: ситуація сталася виключно через необережність самого постраждалого.
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