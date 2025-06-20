20.06.2025 11:32 Рита Парфенова

У передмісті Харкова зафіксовано наслідки атак БпЛА — постраждала мирна мешканка (фото)

У ніч на 20 червня ворог атакував безпілотниками селища Коротич і Високий поблизу Харкова. Пошкоджено щонайменше 15 будівель. Прокуратура розслідує воєнні злочини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів після чергової нічної атаки російських безпілотників по передмістю Харкова.

За даними слідства, близько 2:00 20 червня БпЛА вдарили по цивільних об’єктах у селищі Коротич Харківського району, що спричинило масштабні пожежі.

Також удари зафіксовано по селищу Високий — пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Постраждала 33-річна жінка.

Попередньо встановлено, що для обстрілу окупанти використали дрони типу «Герань-2». Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки ударів для належної фіксації воєнних злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.