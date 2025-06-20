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20.06.2025  11:32   Рита Парфенова

У передмісті Харкова зафіксовано наслідки атак БпЛА — постраждала мирна мешканка (фото)

У ніч на 20 червня ворог атакував безпілотниками селища Коротич і Високий поблизу Харкова. Пошкоджено щонайменше 15 будівель. Прокуратура розслідує воєнні злочини.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів після чергової нічної атаки російських безпілотників по передмістю Харкова.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

За даними слідства, близько 2:00 20 червня БпЛА вдарили по цивільних об’єктах у селищі Коротич Харківського району, що спричинило масштабні пожежі.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

Також удари зафіксовано по селищу Високий — пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Постраждала 33-річна жінка.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

Попередньо встановлено, що для обстрілу окупанти використали дрони типу «Герань-2». Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки ударів для належної фіксації воєнних злочинів.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 19 на 20 червня російські війська завдали двох хвиль ударів безпілотниками по Харкову. Прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки.

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

селища Коротич і Високий атакували безпілотники

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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