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20.06.2025  12:09   Рита Парфенова

У селі Вовківка на Харківщині зафіксовано випадок сказу — запроваджено карантин

На Харківщині в селі Вовківка підтверджено випадок сказу у домашньої кішки. Власниця тварини отримує антирабічну допомогу. У населеному пункті введено карантинні обмеження та проводяться профілактичні заходи.

На Харківщині виявили сказ у кішки

У селі Вовківка Кегичівської громади Харківської області офіційно підтверджено випадок сказу у домашньої кішки, передає РЕДПОСТ

Як повідомили у ветеринарній службі, тварина проявляла ознаки агресії, відмовлялася від їжі та знаходилася в пригніченому стані. Після того, як вона покусала власницю, за нею встановили нагляд, однак 15 червня кішка загинула.

Матеріал для лабораторного дослідження було направлено до Харківської регіональної державної лабораторії, яка підтвердила наявність вірусу сказу. Постраждала власниця тварини наразі отримує курс антирабічної допомоги.

З 18 червня рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді село Вовківка оголошене неблагополучним щодо сказу. У населеному пункті діють карантинні обмеження. Також затверджено комплексний план ліквідації спалаху інфекції.

Фахівці ветеринарної служби проводять щеплення домашніх тварин та здійснюють роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо запобігання поширенню захворювання. Власників тварин просять забезпечити умови для вакцинації своїх улюбленців.

Сказ – це небезпечне захворювання, що передається через укуси або слину заражених тварин. При зміні поведінки домашнього улюбленця рекомендується негайно звертатися до ветеринарної служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Новий Мерчик на Харківщині виявлено сказ у домашнього кота, який напав на господарів.
Тэги:  сказ, карантин, харків
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